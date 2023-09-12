تحت الأنقاض.. "الحبل السري" بين المغرب وسوريا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ طفلة ولدتها أمها لحظة وقوع زلزال المغرب، في مشهد يذكر بحادثة مماثلة حصلت في مدينة حلب عقب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في فبراير الماضي.

ووفقا للفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد عثر السكان الذين يشاركون في عمليات البحث ورفع الأنقاض على الرضيعة حديثة الولادة مدفونة وسط التراب، فيما لا يزال حبلها السري مرتبطا بها.

وقد دهش القائمون على إنقاذ الرضيعة بأنها ما زالت على قيد الحياة.

وفي حادثة أخرى، تم انتشال رضيع يبلغ من العمر 13 يوما فقط من تحت الأنقاض.

واكتشف الأهالي وجود الرضيع، الذي يدعى بلال، عن طريق الصدفة، حينما استمعوا إلى صراخه، حتى انتشلوه رفقة جثة والدته من تحت الأنقاض.

من جانبها، أعربت جدة الرضيع عن حزنها العميق لما تعرضت له العائلة، خاصة أنها فقدت ابنتها، والدة الرضيع، وحفيدتها.

وتذكر هذه الأحداث، بواقعة حدثت في ريف حلب، شمال سوريا في شهر فبراير الماضي حينما ضرب زلزال عنيف الكثير من الولايات التركية وبعض المحافظات السورية وراح ضحيته أكثر من 54 ألف شخص.

ويومها أظهر فيديو رجل يركض من تحت أنقاض مبنى من أربعة طوابق منهار وهو يمسك بطفلة صغيرة مغطاة بالغبار.

يذكر أنه في الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز. وحسب آخر حصيلة غير نهاية أعلنت عنها وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد القتلى 2681 شخصا وعدد الجرحى وصل إلى 2501 شخصا.

المصدر: RT