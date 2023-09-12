ليبيا.. عاصفة ترابية تضرب مناطق الواحات (صور)

ضربت، مساء أمس الاثنين، عاصفة ترابية مدن الواحات الليبية، وأدت إلى حجب الرؤية، ومنع السفر من وإلى المنطقة، إلى جانب تذبذب في الاتصالات وانقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء.

وقال إبراهيم سلطان العضو في مؤسسة "رؤية" المهتمة بشؤون المناخ، إن العاصفة تسببت في سقوط بعض أشجار النخيل وانعدام الرؤية الأفقية بشكل كبير، حيت بلغت سرعة الرياح في بعض الأحيان 45 كلم في الساعة.

وأوضح سلطان أن العاصفة بدأت عند الساعة الحادية عشرة صباحا واستمرت إلى وقت متأخر من الليل وتعتبر هي الأقوى هذا العام.

وشهدت المنطقة تساقطا محدودا للأمطار، قبل أن تعود إليها الرياح القوية المحملة بالرمال والأتربة مجددا.

"بوابة الوسط"

"بوابة الوسط"

المصدر: "بوابة الوسط"