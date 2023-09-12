"ستارلينك" توفر الإنترنت المجاني بمناطق الزلزال في المغرب

تمكن خبراء مغاربة من توفير الإنترنت المجاني في بعض المناطق التي ضربها الزلزال في المغرب، عبر ربط هذه البلدات بشبكة "ستارلينك" التي تديرها شركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وذكر موقع "ميدار نت" المغربي أن هذه الخطوة حظيت باستحسان كبير من قبل السكان المغاربة، إذ ستمكن الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ والإعلاميين والمتطوعين من التواصل بفعالية وسرعة في المناطق الوعرة التي تضررت من الزلزال الكارثي، والتي كانت تعاني من نقص في تغطية الاتصالات المحلية.

وقام الخبير المغربي علي الكراكبي،، بزيارة موقع الزلزال لتقديم المساعدة، ونشر صورا وفيديوهات وهو يقوم بتفعيل خدمات الإنترنت ويجلب معدات لتوفير الطاقة الكهربائية، مما سيسهم في توفير الإضاءة وشحن الهواتف والأجهزة التقنية.

وحسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية المغربية، الصادرة مساء أمس الاثنين، فقد بلغ عدد الوفيات جراء "زلزال الحوز" 2681 شخصا وعدد الجرحى وصل إلى 2501 شخصا.

وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

المصدر: "ميدار نت" + RT