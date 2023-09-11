 
مباشر

لأول مرة منذ 20 سنة.. الرياض لم تسجل أي حالة غبارية في شهر يونيو الماضي

أخبار العالم العربي

لأول مرة منذ 20 سنة.. الرياض لم تسجل أي حالة غبارية في شهر يونيو الماضي
Globallookpress Gigi Soldano /Dppi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w101

أعلن المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في السعودية جمعان القحطاني، أن الرياض لم تسجل أي حالة غبارية هذا العام في شهر يونيو. لأول مرة منذ 20 سنة.

وقال القحطاني لبرنامج "يا هلا" على قناة الإخبارية: "لم تسجل الرياض أي حالة غبارية في شهر يونيو هذا العام".

إقرأ المزيد
السعودية.. رياح شديدة تعصف في سوق شعبي شهير وتتسبب في أضرار (فيديو)
السعودية.. رياح شديدة تعصف في سوق شعبي شهير وتتسبب في أضرار (فيديو)

وتابع: "الرياض لم تسجل في الشهر السادس الماضي (يونيو) أي حالة غبارية، على عكس 20 سنة ماضية حيث كان بمعدل 6 أيام أو 41 ساعة".

وأشار إلى أن ذلك نتيجة لهطول الأمطار واستقرار التربة وأن الرياح السائدة خلال الشهر لم تكن بالقوة المعهودة.

المصدر: المواطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا