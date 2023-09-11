وكالة: نجل حفتر مستعد لخوض انتخابات الرئاسة في لبيبا

قال الصديق حفتر الابن الأكبر لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الاثنين، إنه مستعد للترشح لرئاسة البلاد.

وحذر الصديق حفتر من أن الانتخابات على مستوى البلاد لا يمكن أن تتم إلا مع توافر استقرار أمني وتشكيل حكومة جديدة.

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ودافع الصديق (43 عاما) في مقابلة عن دور عائلته المهم في البلاد، مؤكدا أنه يمثل جيل الشباب الليبي.

وقال في باريس متحدثا عبر مترجم "أعتقد أن عندنا المقدرة بشكل إيجابي في رأب الصدع بين الليبيين وترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية بين كل أفراد الشعب الليبي، وهذا الدور من صميم ما تقوم به العائلة في الدفاع عن الوطن في الجانب المدني".

وحين سُئل عما إذا كان سيرشح نفسه في أي انتخابات رئاسية في المستقبل، قال "إن الأمر كله يتوقف على الظروف حينذاك"، وأوضح أنه إذا ترشح فسيمثل جميع الليبيين.

وتابع قائلا "أما ترشيحي للرئاسة فهذا حسبما يراه الشعب الليبي.. ستكون لي إضافة إيجابية وعندي القدرة على تغيير المشهد بصورة إيجابية وفاعلة.. وأنا جاهز لمساعدة أفراد الشعب الليبي في أي موقع ومن أي موقع يكون لنا القدرة فيه.. وهدفنا هو خدمة الليبيين وإظهار بلدنا في الصورة الجميلة التي يجب أن تكون فيها".

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وصرح حفتر الابن بأنه ليس لديه مشكلة شخصية مع الحكومة الحالية، لكن يتعين تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط تضطلع بوضوح بمهمة الإعداد للانتخابات.

وأضاف "بحكم ما رأينا من الحكومة الموجودة الآن، أثبتت هذه للأسف الشديد فشلها في القيام بدورها وهو الإعداد للانتخابات وأصبحت تقوم بمهام أخرى غير المهام المنوطة بها، ولا يمكن اجراء انتخابات في ظل هذه الحكومة".

وأردف أنه لا يعارض القوانين الانتخابية الحالية التي تنتظر موافقة البرلمان.

ومضى قائلا "قانون الانتخابات الموجود الآن إذا كان مبنيا على رضا واتفاق بين كل أفراد الليبيين فهو مقبول عندنا".

وشدد نجل حفتر على أنه لا يمكن إجراء انتخابات دون استقرار الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن "أي انتخابات في عدم استقرار أمني لن تكون الإرادة حرة ونزيهة".

المصدر: "رويترز"