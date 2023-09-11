ناصر عمار: "دانيال" عقاب من الله للمنطقة الشرقية بسبب إقرار البرلمان للفائدة في البنوك

قال آمر قوة الإسناد بعملية "بركان الغضب" الليبية، ناصر عمار، إن عاصفة دانيال جاءت كعقاب من الله للمنطقة الشرقية بسبب إقرار مجلس النواب للفائدة بالبنوك.

وذكر عمار في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "قبل أيام أقر عقيلة صالح وبرلمانه الفائدة في البنوك (الربا) في تحد لأمر الله".

وتسائل "هل إعصار دانيال جاء ردا على سكوت الناس ورضاهم بإحلال الربا؟".

وأدت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية إلى مقتل أكثر من 2000.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، مساء الاثنين، إن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" في درنة يتخطى الـ 2000، مشيرا إلى أن المفقودين بالآلاف.

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وأضاف أسامة حماد أن هناك أحياء كاملة اختفت في البحر مع الآلاف من سكانها.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن درنة باتت مدينة منكوبة.

إلى ذلك، أعلنت ليبيا الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل المئات بسبب إعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد، مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى تدمير المنازل والطرق.

هذا، وأدى هطول الأمطار التي تقدر بنحو 250 ملم (10 بوصات) في غضون ساعات قليلة، إلى فيضانات واسعة النطاق وانهيارات طينية خطيرة.

وأحدثت العاصفة أيضا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.

وتظهر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الدمار الذي خلفته العاصفة.

المصدر: وسائل إعلام ليبية