"استعدوا يا مصريين".. مسؤولة تتحدث لـRT عن المناطق المتضررة من العاصفة "دانيال"

كشفت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إيمان شاكر، أن تأثير العاصفة "دانيال" سيمتد خلال الساعات القادمة إلى كافة سواحل المناطق الشمالية في مصر.

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وقالت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في تصريحات خاصة لـRT، إن الأمطار ستكون ما بين غزيرة ومتوسطة ، مشيرة إلى أنه غدا سيمتد تأثيره إلى الداخل حيث سيؤثر على محافظات الوجه البحري، والمناطق الشمالية ستكون الأمطار أكثر شدة من المناطق الداخلية.

وأوضحت إيمان شاكر أن المناطق الداخلية لمحافظات الوجه البحري ستشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة، كما ستشهد القاهرة أمطار خفيفة مساء يوم غد الثلاثاء، مع استمرار نشاط الرياح.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، كشفت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة باليوم ، مما سيكون له تأثير على حركة الرياح الشمالية الغربية، مطالبة المواطنين بعدم القلق على مصر من العاصفة.

وأشارت إلى أن المناطق الأكثر تضررا ستكون منطقة غرب محافظة مطروح، حيث تتعرض إلى أمطار غزيرة ومتوسطة، مع نشاط للرياح في هذه المناطق. مشيرة إلى أن العواصف المثيرة للأتربة سيمتد تأثيرها على القاهرة خلال اليوم فقط، على أن تنتهي غدا.

وأوضحت أن هذا المنخفض الجوي بدأ على منطقة البحر المتوسط، وبلغت قيمة الضغط 990 بار ، وأدت إلى أمطار غزيرة وفيضانات على دولة اليونان وتركيا الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه أول أمس وصل إلى دولة ليبيا وأثر عليها بأمطار غزيرة، حيث وصلت ارتفاع الأمواج إلى 8 أمتار، وسرعة الرياح وصلت إلى 80 كيلو متر في الساعة .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد ذكرت أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية تشير الي شكل العاصفة علي الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

وتؤثر العاصفة علي أقصي غرب البلاد ولكن في هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والاتربة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد كما يصاحبه سقوط الأمطار علي(السلوم -مطروح- سيوة) تمتد إلي الإسكندرية مساء". كما تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

المصدر: RT