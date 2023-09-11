ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند (فيديو + صور)
بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى الهند، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.
وأقيمت اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمي لبن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
#ولي_العهد_في_الهندpic.twitter.com/SDKYZFVzKG— محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) September 11, 2023
🇸🇦 🇮🇳— ترنب 🏁 (@TRNP_0) September 11, 2023
فيديو كلمة سيدي ولي العهد في مراسم استقباله في العاصمة الهندية نيودلهي #محمد_بن_سلمان_في_الهندpic.twitter.com/j5PH1R3yTA
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن ولي العهد التقى رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو في القصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس وزراء الهند.
سمو #ولي_العهد يلتقي رئيسة جمهورية الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس وزراء جمهورية الهند #ولي_العهد_في_الهندpic.twitter.com/18nTq8Qaa8— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 11, 2023
وكان ولي العهد السعودي أعلن السبت أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وأشار إلى أن هذا المشروع سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.
المصدر: RT