ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند (فيديو + صور)

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى الهند، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.

وأقيمت اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمي لبن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

🇸🇦 🇮🇳



فيديو كلمة سيدي ولي العهد في مراسم استقباله في العاصمة الهندية نيودلهي #محمد_بن_سلمان_في_الهندpic.twitter.com/j5PH1R3yTA — ترنب 🏁 (@TRNP_0) September 11, 2023

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن ولي العهد التقى رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو في القصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس وزراء الهند.

سمو #ولي_العهد يلتقي رئيسة جمهورية الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس وزراء جمهورية الهند #ولي_العهد_في_الهندpic.twitter.com/18nTq8Qaa8 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 11, 2023

وكان ولي العهد السعودي أعلن السبت أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.

المصدر: RT