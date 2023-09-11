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ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الهند (فيديو + صور)
AFP
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بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى الهند، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.

وأقيمت اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمي لبن سلمان، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن ولي العهد التقى رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو في القصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس وزراء الهند.

وكان ولي العهد السعودي أعلن السبت أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.

المصدر: RT

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