المغرب.. موظفو "إيسيسكو" يتبرعون بنسبة من رواتبهم لضحايا "زلزال الحوز"

أطلقت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" قافلة مساعدات إلى المناطق المتضررة من "زلزال الحوز"، كما تبرع موظفوها بنسبة من رواتبهم للضحايا.

وقالت "إيسيسكو" إن قافلة مساعدات عينية شمل خياما وأغطية ومواد إعاشة أساسية، انطلقت من مقر المنظمة في الرباط باتجاه المناطق المتضررة من الزلزال، معلنة أن المدير العام للمنظمة وجميع الأطر والموظفين تبرعوا بنسبة 10 في المائة من رواتبهم الشهرية يتم تحويلها إلى الحساب الخاص لدى بنك المغرب، الذي وجه الملك محمد السادس بفتحه لتلقي اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ.

وأفادت المنظمة بأنها تنظم أيضا حملة للتبرع بالدم لإغاثة المصابين من جراء الزلزال، مشيرة إلى أن "هذه المحاولات للمساعدة تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها المنظمة لتأكيد تضامنها مع المملكة المغربية في مواجهة فاجعة الزلزال، وسيتم اتخاذ المزيد من الخطوات خلال الأيام المقبلة".

كما أعلنت المنظمة استعدادها لـ"التعاون مع الجهات المغربية المختصة في مواجهة الأضرار الناجمة عن هذه الهزة الأرضية، وتقديم كل ما يتطلبه الموقف من مساندة ودعم في مجالات اختصاصها، خصوصا ما يتعلق بترميم وصيانة الآثار التي تضررت ببعض المدن التاريخية".

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وقالت الداخلية المغربية يوم الأحد إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب مراكش يوم الجمعة، ارتفعت إلى 2122 قتيلا.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وقد أعلن الديوان الملكي المغربي مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.

كما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، إحداث صندوق خاص لمعالجة الآثار المترتبة عن الزلزال واتخاذ التدابير العاجلة لمساعدة السكان والمناطق المتضررة.

المصدر: "هسبريس" + RT