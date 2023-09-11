مراسلنا: كارثة في مدينة المرج الليبية بعد وصول "دانيال" إليها (فيديوهات)

أفاد مراسلنا في ليبيا، فجر اليوم الاثنين، بتسجيل 3 وفيات بمدينة المرج جراء الفيضانات الناتجة عن عاصفة دانيال شرقي البلاد، وذلك كحصيلة أولية.



وأضاف مراسلنا أن نداءات استغاثة من المواطنين وردت للسلطات بمدن الجبل الأخضر، بأنهم عالقون في منازلهم ومحاصرون بالسيول.

ونقل عن مدير مستشفى البيضاء توقعه وجود عدد كبير من الضحايا وراء فيضانات عاصفة دانيال.

وأكد مراسلنا أن فرق الإغاثة لم تتمكن من حصر أعداد القتلى والمفقودين بسبب عدم استقرار الوضع وخروج الفيضانات عن السيطرة.

وقال إن القيادة العامة للجيش الليبي أعلنت فقدان 4 من أفرادها خلال عمليات الإنقاذ بمنطقة البياضة بالمرج.

وقال مراسلنا إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أعلن كل البلديات بالمنطقة الشرقية والتي تعرضت للفيضانات والسيول مناطق منكوبة.

وطلب الدبيبة من الجهات العامة والجهات المختصة اتخاذ التدابير العاجلة والاستثنائية وتسخير كامل امكاناتها لمواجهة ما لحق بالملكيات العامة والخاصة من أضرار جسيمة بالبلديات المنكوبة .

المصدر: RT