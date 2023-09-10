الكويت.. الداخلية تعتقل المتهم الهارب في مشاجرة عسكريين بالقوات الخاصة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن قطاع أمن المنافذ والحدود تمكن من ضبط المتهم الهارب في مشاجرة عسكريين بالقوات الخاصة فور عودته إلى البلاد اليوم.

وقالت الداخلية إنه قد تم تحويل المتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

والسبت، ذكرت الوزارة أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة فيما جرى تداوله على بعض مواقع التواصل بشأن مشاجرة بين عسكريين في معسكر قوات الأمن الخاصة، وهروب الجاني إلى خارج البلاد بعد الواقعة مباشرة.

وتهدف لجنة التحقيق التي شكلها الوزير الخالد إلى الوقوف على ملابسات المشاجرة وبيان الأسباب والتداعيات التي أدت إليها وهروب الجاني لاتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة.

المصدر: صحيفة "قبس" الكويتية