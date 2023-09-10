بلدية القدس تضيء جسر الأوتار في مركز المدينة بعلم المغرب (فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء يوم الأحد بأن بلدية القدس أضاءت جسر الأوتار في مركز المدينة بعلم المغرب، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة يوم الجمعة 8 سبتمبر.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

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وقالت الداخلية المغربية يوم الأحد إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب مراكش يوم الجمعة، ارتفعت إلى 2122 قتيلا.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.

كما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، إحداث صندوق خاص لمعالجة الآثار المترتبة عن الزلزال واتخاذ التدابير العاجلة لمساعدة السكان والمناطق المتضررة.

المصدر: RT + وسائل إعلام