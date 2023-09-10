ليبيا.. استنفار في طبرق تحسبا لأي إعصار محتمل

أعلن المجلس البلدي في طبرق، اليوم الأحد، إغلاق جميع الورش والمحال التجارية والمقاهي داخل نطاق البلدية وفروعها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وطالب المجلس، في بيان اليوم، أفراد الحرس البلدي جميعهم إلى الالتحاق بأعمالهم، والتجمع في الإدارات التابعين لها، وذلك لإعلان حالة الطوارئ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد أن هذا التنبيه يخص العمل خلال الساعات المقبلة، مع إغلاق الورش والمحال التجارية والمقاهي جميعها، داعيا الإذاعات المحلية في بلدية طبرق إلى نشر الإعلان بصورة مستمرة.

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وتضرب المنطقة الشرقية العاصفة المتوسطية "دانيال" التي سببت حالة من الاستنفار الأمني، مع إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد منح جميع المؤسسات العامة عطلة اليوم الأحد وغد الاثنين.

وأعلنت بلدية بنغازي في ليبيا حالة الطوارئ وحظر التجوال في المدينة من الساعة 20:00 يوم السبت حتى الاثنين، فضلا عن إخلاء المناطق وغلق المحال بجوار الساحل الليبي والمناطق المنخفضة.

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة، مما يتسبب في جريان الأودية المحلية، وسد الطرقات، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وقال المركز إن الطقس سيشهد تحسنا في بعض المناطق غدا الاثنين، بينما سترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من بعد غد الثلاثاء في بعض المناطق.

المصدر: RT