مصر.. رئيس حزب يرد على إعلامي شهير حول انتخابات الرئاسة ويعلق على عملية دعا لها السيسي (فيديو)

رد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل بمصر على تصريحات الإعلامي عمرو أديب حول انتخابات الرئاسة المصرية، وقال إنها وجهة نظر أديب وأنه حر فيها "ولا تحتاج لتعليق مني كرئيس لحزب سياسي".

وقال الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" إن رئيس الحزب يعلق على قرارات السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة وممارستها ولا يعلق أبدا على إعلامي حتى ولو كان بشهرة عمرو أديب.

وعن فائدة الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد الشهابي أن الحوار فتح المجال العام والإعلامي للرأي والرأي الآخر وفتح المجال للأحزاب السياسية لتقوم بدورها كما حدّدته المادة الخامسة من الدستور كإحدى مكونات النظام السياسي في الدولة المصرية.

واستدرك في الجانب ذاته: "وعليها أن ترتفع إلى هذه المكانة التي منحها لها الدستور والتي من أجلها جاءت دعوة الرئيس السيسي الأحزاب السياسية لحوار وطني لا يقصى منه أحد وبدون خطوط حمراء وما قاله عمرو أديب يدخل في باب حرية الرأي وعلينا التعود على احترام الآراء المخالفة لنا".

إقرأ المزيد

وأكد رئيس حزب الجيل أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى فى جو من الحيادية والنزاهة تحت إشراف أعضاء من الجهات والهيئات القضائية موضحا أنه يتمناها انتخابات رئاسية تعددية بين أكثر من مرشح مشيرا إلى أن حزب الجيل حسم موقفه فى هذه الانتخابات منضما إلى الأحزاب السياسية التي قرّرت في الملتقى الثالث لها المنعقد في محافظة الشرقية دعوة ترشح الرئيس السيسي إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وسيكونوا داعمين ومؤيدين له".

واختتم الشهابي: "موقف الأحزاب الداعم والمؤيد للرئيس السيسي هو حق لها مثلما من حق الأحزاب الأخرى تقديم مرشحين لها أو دعم وتائيد مرشح من خارجها وهذه هي الممارسة الديمقراطية وقواعدها في كل البلاد ذات النظام الديمقراطي وعلينا احترام حق الأحزاب والمرشحين وتوفير المناخ اللازم الذي يجعل منها عرسا الديمقراطية والحرية".

المصدر: مصر تايمز