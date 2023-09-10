الجزائر.. إلقاء القبض على تاجر بتهمة دهس شرطي

قالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن قوات الأمن ألقت القبض على تاجر "كابة" رفض الامتثال لأوامر السلطات ودهس شرطيا على مستوى حاجز أمني لأحد المطارات.

وذكرت الصحيفة أن التاجر دهس الشرطي لتهريب هواتف محمولة تم جلبها من دبي.

وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة بأن المتهم رفض الامتثال لأوامر الشرطة واجتاز حاجزا أمنيا بسرعة قصوى بسيارته مما أدى إلى إصابة الشرطي إصابة بليغة خضع على أثرها لعملية جراحية على مستوى الفك العلوي بالإضافة إلى إصابة على مستوى الكتف الأيمن.

وحسب مصادر "النهار"، فإن عملية إيقاف المتهم الهارب برفقة متهم ثان (سائق سيارة أجرة غير شرعي) تمت يوم السبت بالبليدة من قبل الشرطة القضائية لأمن مقاطعة الدار البيضاء شرقي العاصمة.

ومكنت العملية من حجز ما قيمته 300 مليون دينار جزائري من الهواتف النقالة محل الجريمة بولاية الشلف عند أحد الباعة.

وأوضحت الصحيفة أن التاجر يواجه تهما تتعلق بمحاولة القتل العمد، وعدم الامتثال لأوامر رجال الشرطة، والفرار من حاجز أمني، وتهريب سلعة، مشيرة إلى أن الهواتف النقالة لم تخضع للجمركة لعدم حيازة المتهم على فواتير تثبت ذلك.

وبينت في السياق أن المعني بالأمر وبعد فراره من المطار تنقل إلى منزل أصهاره بالبليدة، فيما كلف سائق سيارة الأجرة غير شرعي (المتهم الثاني) بنقل السلعة إلى ولاية الشلف عند أحد الباعة.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية