من منصة G20.. السيسي يدعو لسد الفجوة التكنولوجية بين الدول

ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد كلمة في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي، أثار فيها قضايا التنمية والتكنولوجيا والديون والمناخ.

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وفي ما يلي أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس المصري:

- الحديث عن المستقبل يدفعني للإشارة إلى الآمال العريضة المعلقة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار.

- لا يخفى عليكم تصاعد المخاوف منذ سنوات بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعي على مستقبل التوظيف.

- لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها ينبغي العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول.

- الانطلاق للمستقبل والحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف يستوجب الإسراع في معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل.

-هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية التي باتت تتخذ أبعادا خطيرة.

- يقتضي التزامنا بأجندة التنمية المستدامة وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" ضمان توافر التمويل اللازم.

- أشدد بمناسبة رئاسة بلادي لمؤتمر "COP27" على أهمية توافر وسائل التنفيذ وذلك من الناحية التمويلية من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها.

المصدر: "الأهرام"