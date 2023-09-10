 
مباشر
عاجل
الجزائر تعرض مخططا طارئا لمساعدة المغرب

من منصة G20.. السيسي يدعو لسد الفجوة التكنولوجية بين الدول

أخبار العالم العربي

من منصة G20.. السيسي يدعو لسد الفجوة التكنولوجية بين الدول
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0o4

ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد كلمة في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في نيودلهي، أثار فيها قضايا التنمية والتكنولوجيا والديون والمناخ.

إقرأ المزيد
السيسي أمام قمة العشرين: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب
السيسي أمام قمة العشرين: مصر مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس المصري:

- الحديث عن المستقبل يدفعني للإشارة إلى الآمال العريضة المعلقة على التحول التكنولوجي لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار.

- لا يخفى عليكم تصاعد المخاوف منذ سنوات بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعي على مستقبل التوظيف.

- لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها ينبغي العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول.

- الانطلاق للمستقبل والحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف يستوجب الإسراع في معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل.

 -هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية التي باتت تتخذ أبعادا خطيرة.

- يقتضي التزامنا بأجندة التنمية المستدامة وأهداف "اتفاق باريس للمناخ" ضمان توافر التمويل اللازم.

- أشدد بمناسبة رئاسة بلادي لمؤتمر "COP27" على أهمية  توافر وسائل التنفيذ وذلك من الناحية التمويلية من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها.

المصدر: "الأهرام"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة