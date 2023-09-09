اتحاد الشغل في تونس: لسنا ضعفاء ولا أحد معصوم من الخطأ

قال أمين عام اتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، إن "أطرافا (لم يسمها) قرأت تصريحه حول قيام الاتحاد بمراجعة نقدية وتقييم مواقفه على أنه ضعف رغم دعوته للتبصر والتعقل".

إقرأ المزيد

وأضاف الطبوبي في تصريح لإذاعة "موزاييك" على هامش إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الثامن عشر للجامعة العامة للنقل بالحمامات شمال شرقي تونس، "الاتحاد ليس ضعيفا بل هو قوة اقتراح وقوة خير".

وتابع قائلا: "لسنا في وازع الدعوة للتصادم بل ندعو للبناء والتضامن، وطلبنا من كل الأطراف أن تقوم بمراجعات فلا أحد معصوم من الخطأ".

وعلق الطبوبي على تصريحات الرئيس قيس سعيد خلال زيارته يوم الجمعة إلى مقر البنك المركزي التي أكد من خلالها أنه سيتصدى لكل من يتحدث عن إفلاس الدولة، حيث صرح بأن "الاتحاد لا يقول الدولة أفلست بل يتحدث عن واقع رفع الدعم وعن غلاء المواد الأساسية وعن تعطل المفاوضات الاجتماعية".

وأفاد بأن تونس تعيش أزمة اجتماعية غير مسبوقة على مستوى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين نظرا ليأس المواطن من بلاده وهربا من تدهور مقدرته الشرائية، مردفا بالقول: "فلتجب السلطة عن هذه المسائل!".

المصدر: "موزاييك"