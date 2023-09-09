مصر.. بيان رسمي عن أعداد القتلى والجرحى خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

ردت وزارة الداخلية المصرية على منشور جرى تداوله على مواقع التواصل بشأن إعلانها عن عدد القتلى والمصابين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

ونفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية عن أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين خلال أحداث فض الاعتصامات بميداني "رابعة العدوية والنهضة".

وأكد المصدر أن "ما تم تداوله عارٍ تماما من الصحة جملةً وتفصيلًا وقد سبق تداوله خلال العام الماضي وتم نفيه، وأن إعادة تداول ذات الادعاءات يدل على حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة الإرهابية ويأتي ضمن الأكاذيب التى تروجها للتغطية على جرائمها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية