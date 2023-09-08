الرئيس التونسي لوزيرة التجهيز: مندسون في الإدارة طبقي عليهم القانون (فيديو)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارته لمقر وزارة التجهيز والإسكان يوم الجمعة، أنه آن الأوان لتطهير الإدارة من مندسين لا يعملون من أجل الدولة بل لضربها من الداخل.

وتحدث رئيس الدولة في هذا الإطار عن صفحات تحاول تشويه كل عمل جدي وعن محاولات للتشكيك من قبل أشخاص مرتبطين بلوبيات، وفق تعبيره.

وتوجه قيس سعيد لوزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، قائلا: "ليعلم أصحاب هذه الصفحات أنهم لن يصلوا إلى مبتغاهم وليعلموا أنهم لن يقدروا أن يعرقوا عمل الدولة بما في ذلك العمل الذي تقومين به".

وأضاف "ومن يريد عرقلة الدولة من الداخل ليس له مكان في الدولة.. فلا تأخذكم بهم شفقة، طبقوا القانون عليهم".

وصرح بأنهم يختلقون المستنقعات ويعيشون فيها، مضيفا: "لدينا مشاريع كبرى هدفهم تعطيلها لكنهم سيصطدمون بجدار سميك".

المصدر: وسائل إعلام تونسية