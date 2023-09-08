الرئيس التونسي: سنتصدى لكل من ينشر أخبارا عن إفلاس الدولة (فيديو)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة قام بها الجمعة للبنك المركزي، محافظ البنك مروان العباسي إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية وطمأنة التونسيين أن الدولة ليست على وشك الإفلاس.

وشدد الرئيس على ضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها في التصدي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادا للوبيات وكرتالات، حسب تعبيره.

إقرأ المزيد

وأضاف "هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها".

وصرح بأن تونس تزخر بكل الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين، وليس بإملاءات من أي جهة كانت.

وأكد سعيد ضرورة تطهير البلاد والمؤسسات والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات، قائلا إنه "لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا".

إلى ذلك، قال قيس سعيد إنه تجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية وهي خطوة كان محافظ البنك قد حذر منها في وقت سابق.

وصرح سعيد خلال زيارة للبنك بأنه يجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلة عن الدولة.

وأفاد بأنه يجب تطوير قانون تمويل الميزانية الذي ينص على عدم قدرة البنك على منح تسهيلات قروض أو الحصول على سندات تصدرها الدولة.

وفي عام 2020، حذر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من أن توجيه الحكومة مطالبة البنك بشراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر حقيقية على الاقتصاد تتضمن تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.

وقال منتقدو الاقتراح إن محاولة تعديل قانون عام 2016 ستهدد استقلال البنك، وأشاروا إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ضوء العجز المالي المتزايد، وندرة الموارد المالية، وصعوبة الاقتراض من الخارج.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام تونسية