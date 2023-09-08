عالم أزهري مشهور يهاجم السلفيين: بيتاجروا في بول الإبل

علق أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أحمد كريمة، على الجدل الذي أثاره الداعية أمير منير، بعد حديثه عن تطبيق عمرة البدل مقابل 4000 جنيه، منتقدا انتشار الفتاوى لغير المتخصصين.

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وأضاف كريمة خلال تصريحات تلفزيونية: مصر تعاني من فوضى إفتائية، غير المتخصصين وغير المؤهلين ماسكين السوشيال ميديا من التيار السلفي، المفروض الدولة تفعل تجريم الإفتاء والدعوة لغير المتخصصين.

وأكمل كريمة: إنما السلفية دي أموال وإملاءات وتوجهات ومعاهم أموال كثيرة وبيتاجروا في إخراج الجن من الأجساد وبول الإبل وتفسيير الأحلام، التصدي لفتاوى غير المختصين مسؤولية الدولة.

وكان صانع محتوى على السوشال ميديا يتابعه ملايين على حساباته بمنصات التواصل المختلفة ظهر في مقطع فيديو يعلن فيه عن تطبيق يتيح ما وصفه بـ"عمرة البدل" يوفر أشخاص يقومون بأداء العمرة "عنك أو عن ذويك وأقاربك العاجزين أو المتوفين" مقابل مبلغ 4 آلاف جنيه مصري مما أثار حالة كبيرة من الجدل.

المصدر: القاهرة 24