الكويت.. عودة التيار الكهربائي لمناطق متضررة والوزير يطلب تقريرا عاجلا بما حدث

أعلن وزير كهرباء الكويت جاسم الأستاذ عودة الكهرباء إلى مناطق متضررة بعد نشوب حريق محدود في محطة ضاحية عبدالله السالم الفرعية ما أثر على محطة التحويل الرئيسية حولي A بمنطقة الروضة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة قالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية إن خللا فنيا أدى إلى خروج محطة التحويل الرئيسية حولي A عن الخدمة مساء اليوم ذاته.

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وفي تصريح له قال الوزير الأستاذ إنه خلال تفقده حريق محطة الضاحية استعانت الوزارة بمحولات ديزل لإنارة أجزاء منطقتي النزهة والمنصورية ويجري حاليا ربطها بالشبكة.

وأضاف أنه طلب من قيادي الوزارة تقريرا عاجلا عن أسباب الانقطاع التي يتم دراستها حاليا بشكل فني مشيرا إلى أنه متى ما وجد قصورا سيكون هناك تحقيق ومحاسبة.

كما وجه الأستاذ الشكر للعاملين في فرق الطوارئ بالكهرباء وكذلك لرجال الإطفاء.

يشار إلى أنه قبل ساعات وبعيد حدوث الخلل تسبب الأمر بالانقطاع المذكور بيّنت الوزارة أنه ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من 5 مناطق هي: حولي والمنصورية والنزهة والدعية وضاحية عبدالله السالم.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن فرق الطوارئ موجودة في الموقع وتعمل على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

وذكر مصدر رسمي بوزارة الكهرباء أن شبكة البلاد فقدت 90 ميغاواط نتيجة خروج محطة التحويل الرئيسية حولي A عن الخدمة .

وأضاف المصدر لـ "القبس" إن الوزارة دفعت بـ 8 فرق للطوارئ إلى الموقع للتعامل مع العطل الذي تعرضت له المحطة مشيرا إلى أنها ستبدأ على الفور في إعادة التيار تدريجيا للمناطق المتضررة.

المصدر: القبس الكويتية