بيان عاجل حول منع مرشح لرئاسة مصر من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

أصدرت شركة "تذكرتي" في مصر بيانا حول منع المرشح الرئاسي المحتمل في مصر أحمد طنطاوي، من حضور مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بملعب الدفاع الجوي.

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وقال بيان شركة "تذكرتي" المسؤولة عن تنظيم حجز تذاكر المباريات في مصر: "ردا على ما تم نشره أحد المواطنين يدعى أحمد الطنطاوي بشأن منعه من حضور مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا ، حيث حضر أحد المواطنين إلى ستاد الدفاع الجوي باب (4) مستقلا سيارة خاصة في حدود الساعة السادسة مساء ثم توجه الى باب (5) الخاص بجمهور الضيف ثم توجه إلى باب (1) حاملا تذكرة بدون بطاقة مشجع فان اي دي".

وتابع البيان: "تم إبلاغه بمعرفة الموظف المسؤول لشركة تذكرتي بأنه لن يمكن الدخول بالتذكرة فقط بدون بطاقة المشجع "فان اي دي" كما شرح له الموظف الإجراءات المتبعة دائما في جميع الفعاليات الرياضية".

وأشار البيان: "قام الموظف المسؤول بشركة تذكرتي بشرح التعليمات المدونة على التذكرة، والتي ينص أحد بنودها على أنه لن يُسمح بدخول أي مشجع بالتذكرة دون Tazkarti FAN ID لموسم 2022/2023".

وأهابت شركة تذكرتي بالجماهير اتباع كافة إجراءات الدخول المعمول بها في جميع الفعاليات الرياضية.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بهدف نظيف، حيث سجل الهدف اللاعب مصطفى فتحي بعد تسديدة من عمر مرموش تصدى لها حارس إثيوبيا وقام مصطفى فتحي بإيداع الكرة في الشباك.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب مصر إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا، وبالتالي حسم تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا رسمياً قبل لعب المباراة مع إثيوبيا.

المصدر: RT