خبيرة مصرية تتحدث عن حرب جديدة تشنها إسرائيل على مصر بعد حديثها عن أشرف مروان

ردت الخبيرة المتخصصة فى تحليل الخطاب الإعلامي الصهيوني، رانيا فوزي، على نشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صورا للجاسوس الذي وصفته بأنه رقم 1، وهو أشرف مروان.

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وقالت فوزي في تصريحات على صفحتها الشخصية عبر "فيسبوك" إن أكاذيب الموساد واستهدافها للجهات المعنية لن يغير من واقع الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في حرب يوم الغفران، حيث أن أكذوبة الموساد بشأن رجل المخابرات أشرف مروان، تستهدف بالأساس عمليات نفسية موجهة لجهات معنية في مصر وهي جزء من الحملات الدعائية الشعواء للتغطية على الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في حرب أكتوبر والذي تسبب في خسائر فادحة وضياع شبه جزيرة سيناء وحتى يومنا هذا الكتب والأفلام والمسلسلات في إسرائيل شغلها الشاغل هو الفشل الاستخباراتي وتسببه في عدم الإنذار بالحرب.

وأوضحت: "ما نعيشه هو عمليات نفسية وحرب شعواء تستهدف التشكيك في رموزنا الوطنية علنا وسرا، وعلينا المواجهة بنفس السلاح هجوما قبل الدفاعً لأن اسرائيل لا يكسرها سوى سلاح الهجوم والمفاجأة وعلى الإعلاميين في مصر أن يكونوا جزءا من الحملات الوطنية لمواجهة حروب الوعي الإسرائيلية وألا يكونوا جزءا منها".

وأشارت إلى أنه برزت مسألة ولاء مروان على الواجهة مع نشر كتاب إيلي زعيرا رئيس الموساد إبان الحرب، والذي ادعى فيه أن مروان عميل مزدوج وخدع إسرائيل، حيث أن كلام موشيه منديس العقيد السابق بشعبة امان الذي برأ مروان من العمالة لصالح الموساد في كتابه جهاد السادات، وبحسب كتاب منديس، فإن السادات سمح لمروان بإعطاء هذه المعلومات لكبار أعدائه، لكنها لم تكن سوى معلومات جزئية، لأنه لم يعط الوقت الذي ستبدأ فيه الحرب.

وأوضحت أن: "الخلاصة أي تفاصيل تحديدا عن أشرف مروان لن تغير شيئا، إسرائيل كان لديها كل المعلومات حتى عن يوم الحرب علاوة على رؤيتها استعدادات الجيش المصري للعبور ولم تأخذ حذرها".

المصدر: RT