مصر.. المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ينفي صدور قرار بإجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري صحة الأنباء التي تم تداولها بشأن إصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وقال المركز في بيان يوم الجمعة "إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت تلك الأنباء".

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وأضاف البيان أن وزارة الأوقاف أكدت أنه لا صحة لوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت الأوقاف على استمرار خطباء المساجد في إقامة الشعائر الدينية المختلفة بما فيها أداء خطبة الجمعة، مع التزامهم بالخطبة الموحدة وموضوعها ووقتها المحدد، دون الاستغناء عن أي منهم.

وأفادت وزارة الأوقاف بأنها تهتم بتقديم برامج دورية لتأهيل وتدريب للأئمة بهدف تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا.

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وذكر المركز الإعلامي أنه وفي سياق متصل، تم اعتماد 96 خطيبا جديدا من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية في نهاية أغسطس 2023، لإقامة الشعائر بنظام المكافأة، وذلك من مديريات الأوقاف بمحافظات الشرقية، مطروح، كفر الشيخ، أسيوط، شمال سيناء.

وهذا ناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

ودعا المركز للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر "الواتس آب" أو عبر البريد الإلكتروني.

المصدر: RT