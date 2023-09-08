لبنان.. إنزال خطيب مسجد بالقوة عن المنبر ومنعه من إتمام خطبة الجمعة

قالت وسائل إعلام لبنانية إن عددا من الشبان اقتحموا مسجد الدلبة في منطقة برقايل – عكار شمال لبنان، أثناء خطبة الجمعة وأجبروا الخطيب على النزول عن المنبر بالقوة ومنعه من إكمال خطبته.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشبان الذين اقتحموا المسجد أثناء خطبة صلاة ظهر الجمعة قاموا بطرد المصلّين من باحة المسجد.

وذكرت أن الاقتحام أدى إلى وقوع بلبلة داخل المسجد، مبينة في السياق أن شيخا آخر أكمل الصلاة مكان الشيخ يعقوب عبد الحليم.

وأوضحت أن الشبان الذين اقتحموا المسجد هم أبناء عم الشيخ يعقوب عبد الحليم، مشيرة إلى وجود خلافات عائلية سابقة بينهم.

وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إن الأهالي استنكروا هذا الفعل ودعوا القوى الأمنية إلى التدخل ومحاسبة مقتحمي المسجد.​

المصدر: وسائل إعلام لبنانية