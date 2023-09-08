السيسي يشارك في قمة العشرين.. ماذا يحمل معه من ملفات؟

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في قمة العشرين G20 المقرر عقدها في مدينة نيودلهي بالهند، حيث يحمل معه مجموعة من الملفات.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمى بأن السيسي سيركز خلال قمة مجموعة العشرين G20، على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأضاف، فضلا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9-10 سبتمبر حضوريا، حيث وجهت الدعوة إلى قادة جميع دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.

المصدر: RT