قائد "قسد": سنعمل على إعلان عفو عن الموقوفين عقب توترات أججت قتالا مميتا على مدى أيام بدير الزور

نشر القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، مساء الخميس، تدوينات على منصة "X" (تويتر سابقا)، كشف من خلالها آخر تطورات الأوضاع في دير الزور.

وقال مظلوم عبدي "بعد أن ناقشنا الأوضاع الأخيرة في دير الزور مع شيوخ عشائر ووجهاء من الرقة، وبناء على طلبهم، تم تكليفهم بالتواصل مع شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل".

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وأضاف مظلوم عبدي في تدوينته "أنهم سيعملون على إعلان عفو عن الموقوفين".

ودعا قائد "قسد" سكان المنطقة لتوخي الحذر وتجنب الإنجرار وراء الفتن والتحريض والعنصرية.

كما دعا وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لدعم لغة التآخي والسلم الأهلي.

وجدد في تدوينته التزامهم بإيجاد حلول لمشكلات دير الزور من خلال الحوار، على أن يكون السلام والاستقرار والإنماء الهدف الأسمى.

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ندعو سكان المنطقة لتوخي الحذر وتجنب الانجرار للفتن والتحريض والعنصرية. كما وندعو وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي دعم لغة التآخي والسلم الأهلي.

نجدد التزامنا بإيجاد حلول لمشكلات دير الزور من خلال الحوار، على أن يكون السلام والاستقرار والإنماء هدفنا الأسمى. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) September 7, 2023

وفي وقت سابق تعهد مظلوم عبدي بتلبية مطالب العشائر العربية في شرق سوريا وتصحيح الأخطاء التي قال إنها ارتكبت في إدارة المنطقة، في مسعى لنزع فتيل توترات أججت قتالا مميتا على مدى أيام.

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وقتل عشرات الأشخاص منذ انتفاضة مقاتلين من العشائر العربية على "قوات سوريا الديمقراطية" في دير الزور الأسبوع الماضي.

وقال عبدي في مقابلة مع "رويترز" إنه التقى بزعماء العشائر ويحترم طلبهم بالإفراج عن عشرات المقاتلين المحليين الذين اعتقلوا.

كما تعهد عبدي بإعادة هيكلة كل من المجلس المدني الذي يحكم المحافظة ومجلس دير الزور العسكري لجعلهما ممثلا عن جميع العشائر والمكونات الموجودة في دير الزور.

واندلعت المواجهات المسلحة بعد أن اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل المعروف بـ"أبو خولة"، في مدينة الحسكة، ما أثار توترا تطور إلى اقتتال.

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ويضم مجلس دير الزور العسكري، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، مقاتلين محليين ويتولى أمن المناطق في دير الزور التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية من المحافظة.

تتألف "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة من فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، وتتمركز على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور.

وتتولى الإدارة الذاتية الكردية و"قسد" التي تشكل جناحها العسكري إدارة مناطق سيطرتها، خصوصا ذات الغالبية العربية عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية، في محاولة للتخفيف من الحساسية العربية-الكردية.

المصدر: RT