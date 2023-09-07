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الرئيس الإماراتي يبحث مع وزير خارجية أرمينيا أوجه التعاون بين أبوظبي ويريفان (فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس الإماراتي يبحث مع وزير خارجية أرمينيا أوجه التعاون بين أبوظبي ويريفان (فيديو)
/ WAM
الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان
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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الخميس، وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان.

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مختلف أوجه العلاقات بين البلدين والتي تشهد نموا مستمرا وفرص تطوير التعاون وتوسيع آفاقه إلى مجالات أرحب في جميع المجالات التي تدفع التنمية والازدهار وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الرئيس ووزير خارجية أرمينيا عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ونقل وزير الخارجية أرمينيا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، تحيات رئيس أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان، وتمنياته لدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس الإماراتي تحياته إلى رئيس أرمينيا.

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كما استقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، حيث جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياحية والتعليمية.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، مؤكدا الحرص على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أعرب ميرزويان عن تطلع بلاده لتعزيز مسارات التعاون المشترك مع الإمارات على مختلف الأصعدة، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الرئيس الإماراتي يبحث مع وزير خارجية أرمينيا أوجه التعاون بين أبوظبي ويريفان (فيديو)
/ WAM

المصدر: وام

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