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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود

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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود
AFP
السعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي يوم الخميس، وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود".

وأضاف أنه سيصلى عليها يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

المصدر: واس

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