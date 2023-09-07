الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود
أعلن الديوان الملكي السعودي يوم الخميس، وفاة والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود".
وأضاف أنه سيصلى عليها يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
#الديوان_الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.https://t.co/lOdSRdFGaI#واسpic.twitter.com/QjmE7xND0u— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 7, 2023
#نشرة_الظهيرة | #الديوان_الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة. pic.twitter.com/5ML5d2XHSA— أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) September 7, 2023
المصدر: واس