"السيسي و7 حروب".. ماذا يقصد الرئيس المصري بأشرس حرب خاضتها مصر؟

علق اللواء حاتم صابر في تصريحات لـRT على حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الـ7 حروب التي خاضتها مصر على مدار تاريخها، والتي كانت آخرها الحرب على الإرهاب.

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وقال خبير الإرهاب في مصر اللواء حاتم صابر، إن "الحرب على الإرهاب تعتبر من أهم الحروب المعاصرة التى خاضتها مصر نظرا لتعرض الدولة عبر السنوات الماضية لهجمة إرهابية ممنهجة تختص بالإرهاب الدولي، وإذا عدنا بالتاريخ لفترة التسعينيات سنجد ان مصر تعرضت إلى هجمة إرهابية كبيرة".

وتابع الخبير المصري: "هذه الهجمة كانت محلية الطبع وتأتي خطورته في أن العنصر المنفذ والتمويل والتسليح من داخل الدولة فوجدنا أن فترة التسعينيات تعرضت مصر لهذه الهجمة ولكن استطاعت أن تسيطر على هذه الهجمات ويتم سحق الإرهاب المحلي فى تسعينيات القرن الماضي، بينما في عام 2013 تعرضت الدولة المصرية إلى هجمة يطلق عليها حرب العصابات الدولية أو حرب الإرهاب الدولي".

وأشار إلى أن هذه الجماعات والتنظيمات المدفوعة من الخارج حاولت أن تستقطع جزء من الدولة المصرية وهو "رفح الشيخ زويد العريش"، وتعلن قيام دولة المتمردين ومصطلح المتمردين كان مصطلحا يستخدمه بعض السياسيين لغرض إضفاء روح من مصداقية ومشروعية قيام الارهابين برفع السلاح بوجه الدولة مثلما كان يروج لها في هذا التوقيت.

ونوه اللواء حاتم صابر بأن تصريح الرئيس المصري بأن الحرب على الإرهاب من أهم الحروب التي خاضتها مصر في تاريخها لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بما حدث في أحداث 25 يناير 2011، وهذه الأحداث كان الغرض منها إسقاط وإغراق الدولة بالفوضى نتيجة الوضع السياسي أو تأليب الوضع السياسي على الدولة المصرية، ومن ثم يأتي دور الإرهاب الدولي أو مايعرف بحروب الجيل الرابع أو الحروب اللامتماثلة أو حرب العصابات الموجهة لتفتيت الدولة المصرية من الداخل، وعلى هذا الأساس بدأت الحرب بالعملية الشاملة 2018 كبداية صريحة للمواجهة للإرهاب ولكن سبقها عام 2013 العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت الدولة المصرية.

وأكد اللواء حاتم صابر أنه وفقا للإحصائيات التي تمت من عام 2013 حتى عام 2023، تكشف ان الدولة المصرية تعرضت إلى 306 هجمة إرهابية في عام 2013 انتهت بصفر عمليات إرهابية في عام 2023 بعد أن كادت هذه العمليات توشك على إحداث فوضى في مناطق شمال ووسط سيناء أو بمعنى صح كادت أن تحقق الغرض منها في إسقاط الدولة المصرية لولا يقظة الشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال إن مصر خاضت 7 حروب، مؤكدا أن الحرب على الإرهاب كانت كلفتها كبيرة جدا على عاتق الدولة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم