مصر.. هجوم على طلاب بالأزهر بسبب اتهامهم بترديد نشيد "صليل الصوارم"

تعرض طلاب كلية الصيدلة بجامعة الأزهر لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد اتهامهم باستخدام نشيد "صليل الصوارم" المرتبط بـ"داعش" خلال حفل تخرجهم.

ملقوش فى الورد عيب قاله عليه صليل الصوارم

حقيقى اجمل حفله تخرج شوفتها من سنين بارك الله فى الازهر وفى المنظومه التعليميه الازهربه

هى دى مصر ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/LL7vH19QJM — ❣️شمس النهار❣️ (@yyvv009) September 7, 2023

وتصدر حفل تخرج كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط، مؤشرات البحث على غوغل وتريند تويتر، حيث أشاد به عدد كبير من الجمهور دفاعا عنهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل تخرج طلاب الأزهر وهم ينشدون أغنية خاصة بتخرجهم في انتظام وكأنهم فرقة موسيقية مدربة على هذا الإنشاد.

واتهم البعض الطلاب بترديد نشيد "صليل الصوارم" في محاولة للهجوم عليهم، فيما دافع عدد كبير عنهم، دون وجود رد رسمي من جامعة الأزهر حتى الآن.

المصدر: RT