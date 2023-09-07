مصر.. هجوم على طلاب بالأزهر بسبب اتهامهم بترديد نشيد "صليل الصوارم"
تعرض طلاب كلية الصيدلة بجامعة الأزهر لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد اتهامهم باستخدام نشيد "صليل الصوارم" المرتبط بـ"داعش" خلال حفل تخرجهم.
ملقوش فى الورد عيب قاله عليه صليل الصوارم— ❣️شمس النهار❣️ (@yyvv009) September 7, 2023
حقيقى اجمل حفله تخرج شوفتها من سنين بارك الله فى الازهر وفى المنظومه التعليميه الازهربه
هى دى مصر ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/LL7vH19QJM
وتصدر حفل تخرج كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط، مؤشرات البحث على غوغل وتريند تويتر، حيث أشاد به عدد كبير من الجمهور دفاعا عنهم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل تخرج طلاب الأزهر وهم ينشدون أغنية خاصة بتخرجهم في انتظام وكأنهم فرقة موسيقية مدربة على هذا الإنشاد.
لكِ الله يامصر الكنانة، ففي كنانتكِ بؤس ازهري صداه يُحاكي مجاميع:— عسيب ١١١ (@aseeb111) September 7, 2023
"صليل الصوارم..نشيد الاباه"#صباح_الخير#مصر_بعيون_عشاقها#بوح_اخر_اليل#كأس_العالم_للأنديةhttps://t.co/X1DYLt7btJ
واتهم البعض الطلاب بترديد نشيد "صليل الصوارم" في محاولة للهجوم عليهم، فيما دافع عدد كبير عنهم، دون وجود رد رسمي من جامعة الأزهر حتى الآن.
المصدر: RT