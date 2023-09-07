مسؤول مصري يكشف عن تحرك جديد في مبادرة "زيرو جمارك"

كشف مستشار وزير التموين لشؤون الذهب في مصر ناجي فرج أن الوزارة تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتمديد فترة مبادرة "زيرو جمارك" على واردات الذهب، وذلك لفوائدها الكبيرة.

وخلال تصريحات تلفزيونية، أكد ناجي فرج أن المبادرة أثرت بقوة في تراجع أسعار الذهب خلال الشهور الماضية، موضحا أن سعر الذهب حاليا يعتبر مناسبا وليس بعيدا عن السعر العالمي، وأن انضمام مصر لتجمع "بريكس"، سيلعب دورا في تقوية العملة المحلية (الجنيه)، فضلا عن تراجع أسعار الذهب والدولار.

وأشار فرج إلى أن الذهب تراجع عالميا من 1950 للأوقية إلى 1918 دولارا، ومحليا تراجع سعر الجرام 20 جنيها ليسجل 2200 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 17800 جنيه.

وبين أن التراجع الذي حدث بالذهب غير قوي، ولا يتجاوز نصف في المائة، مؤكدا أن أسعار الذهب في مصر مواتية جدا، في ظل التوترات العالمية والجيوسياسية الموجودة، وأن الذهب سيظل مخزن قيمة جيد.

وكانت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية استقرت خلال تعاملات يوم الأربعاء، حيث سجل سعر الغرام عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر 2200 جنيه، عند نفس المستوى الذي اختتم به تعاملات الثلثاء، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة الشعبة بغرفة القاهرة التجارية.

ومبادرة "زيرو جمارك"، أطلقتها الدولة المصرية لإعفاء واردات الذهب، التي تجلب بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

المصدر: "القاهرة 24"