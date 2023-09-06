إلغاء زيارته لإسرائيل.. إدخال رئيس مجلس المستشارين المغربي بشكل طارئ إلى المستشفى في الأردن

افادت مصادر صحفية إسرائيلية أن النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، قرر إلغاء زيارة مقررة للكنيست الإسرائيلي بسبب وعكة صحية ألمت به في الأردن.

ويرقد ميارة حاليا في مستشفى في الأردن بعد تدهور حالته الصحية"، على أن يقرر الأطباء لاحقا ما إذا كان سيتمكن من التوجه إلى إسرائيل أم لا، حسبما نقلت قناة i24NEWS العبرية عن مصادر.

وقالت القناة أن ميارة ألغى الزيارة التي كانت مقررة غدا الخميس بدعوة من رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا .

يذكر أن زيارة النعم كانت تشمل أيضا مدينة رام الله، حيث كان مقررا أن يعقد لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين بينهم رئيس الوزراء محمد شتية.

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وأعلن مجلس المستشارين المغربي في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء أن رئيسه ميارة قرر إرجاء الزيارة إلى كل من المجلس الوطني الفلسطيني والكنيست الإسرائيلي، بسبب وعكة صحية طارئة في عمان، في ختام زيارة رسمية قام بها للمملكة الأردنية.

وأوضح البيان أن الوعكة الصحية لرئيس مجلس المستشارين استدعت الإقامة بالمستشفى والخضوع للفحوصات المعمقة والعلاج.

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وقال ميارة في تصريحات نقلتها يديعوت أحرنوت حول ألغاء زيارته: "أنا آسف لأنني لم أتمكن من الحضور للكنيست. أدرك أنه تم بذل جهود كبيرة في التحضير لزيارتي، وأود أن أعرب عن تقديري لجميع الشركاء".

المصدر: قناة i24 الإسرائيلية