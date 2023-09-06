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الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين ويعتقل أسيرا فلسطينيا محررا (فيديو+ صور)

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الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين ويعتقل أسيرا فلسطينيا محررا (فيديو+ صور)
الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين
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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مخيم جنين في الضفة الغربية، واعتقلت الأسير الفلسطيني المحرر محمد نغنيغة، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى والمقاومة.

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ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى المخيم، بعد أن تسللت قوة خاصة إليه، حيث تم اكتشافها وتفعيل صافرات الإنذار، ودارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين والقوات، التي حاصرت منزلا في محيط مسرح الحرية بالمخيم.

وداهمت القوات شقة سكنية داخل عمارة على أطراف المخيم، ونشرت القناصة على سطحها، كما داهمت عدة منازل في محيط مسجد محمود طوالبة.

وتركزت العملية العسكرية خلف مسرح الحرية، وفتح مقاومون النار تجاه عناصر الجيش الإسرائيلي، الذي اقتحم منزل إبراهيم عيد نغنغية، بحجة البحث عن نجله محمد أحد قادة المقاومة في مخيم جنين.

من جهتها، قالت كتائب القسام في بيان لها: "مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الخاصة المقتحمة لمخيم جنين".

وذكرت "إذاعة الجيش" أن المعتقل نغنيغة مسؤول عن سلسلة عمليات إطلاق نار في منطقة جنين، حيث زعمت أنه تم إصابة مسلح في محيط مكان العملية.

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين ويعتقل أسيرا فلسطينيا محررا (فيديو+ صور)لأسير الفلسطيني المحرر محمد نغنيغة

المصدر: RT

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