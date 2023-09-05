التحالف الدولي يدعو شيخ قبيلة العقيدات للتفاوض مع "سوريا الديمقراطية" تحت إشراف أمريكي لوقف القتال

أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن التحالف الدولي دعا شيخ قبيلة العقيدات إبراهيم الهفل للتفاوض مع "قسد" تحت إشراف أمريكي بقاعدة العمر النفطية لوقف الاشتباكات في ريف دير الزور الشرقي.

إقرأ المزيد

هذا وذكرت "الوطن" أن "قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قامت بإطلاق سراح بعض المدنيين المختطفين لديها في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي بذريعة أنهم من مقاتلي العشائر، بعد اعتقال دام 4 أيام، فيما لا يزال هناك الكثير من أبناء المدينة مختطفين لديها إلى الآن".

وهذا في حين تجددت اليوم الثلاثاء الاشتباكات بين قوات العشائر العربية و"قسد" في محيط بلدتي ذيبان والطيانة شرقي دير الزور، في محاولة من الأخيرة لطرد مقاتلي العشائر العربية من المنطقة.

وتدور اشتباكات منذ يوم الأحد في محافظة دير الزور، على خلفية توقيف "قسد" قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل، المعروف بـ"أبو خولة"، في مدينة الحسكة، ما أثار توترا تطور إلى اقتتال في مناطق قريبة من حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور الشرقي، حيث توجد قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

ويضم مجلس دير الزور العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية مقاتلين محليين ويتولى أمن المناطق في دير الزور التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية من المحافظة.

وتتألف "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة من فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، وتتمركز على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور.

وتتولى الإدارة الذاتية الكردية و"قسد" التي تشكل جناحها العسكري إدارة مناطق سيطرتها، خصوصا ذات الغالبية العربية عبر مجالس محلية مدنية وعسكرية، في محاولة للتخفيف من الحساسيات العربية-الكردية.

المصدر: RT