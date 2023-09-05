مصر.. "الوطنية للانتخابات" تعلن قبول جميع طلبات المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة انتخابات الرئاسة

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

إقرأ المزيد

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" بأنه جرت خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.

هذا وتمت الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قرر قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقا لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول أخبار أو بيانات تخص الهيئة الوطنية للانتخابات إلا من خلال قنواتها الرسمية.

المصدر: "المصري اليوم"