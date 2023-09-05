مصر.. تسمم 98 شخصا عقب تناولهم وجبات فاسدة في حفل زفاف بالمنيا

أفادت وسائل إعلام مصرية بإصابة نحو 98 شخصا من أهالي قرية بمركز مغاغة شمال المنيا بتسمم غذائي غب تناولهم وجبات فاسدة خلال حفل زفاف.

بدايةً، تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، بلاغا من مدير مستشفى مغاغة المركزي الدكتور حسين غيتة، يفيد بوصول العشرات من المواطنين إلى دارة الاستقبال في المستشفى، مصابين بحالة أعياء ومغص وقيء.

وأوضح المواطنون أنهم أصيبوا بالتسمم إثر تناول وجبات غذائية خلال حفل زفاف بإحدى قرى مركز مغاغة، فيما تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

المصدر: "مصر تايمز"