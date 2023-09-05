السعودية تصدر تنبيها لمواطنيها المقيمين في الكويت

أصدرت السفارة السعودية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، تنبيها لرعاياها المقيمين في الكويت، إثر تفعيل الدخلية الكويتية لقرار جديد بخصوص تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة.

وقالت السفارة السعودية في بيان لها: "تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر إلى خارج الكويت".

وأشارت إلى أن "سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو أي تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية".

تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت،و سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة،أو تطبيق سهل،أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية https://t.co/dk1ESILHhD — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) September 5, 2023

هذا وتبدأ وزارة الداخلية الكويتية بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة المواصلات قبل المغادرة ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بضرورة الربط بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة.

المصدر: RT