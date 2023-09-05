ممثل سوري بعد انفجار المزة وسط دمشق: "انا بخير وأضراري مادية"

طمأن الفنان السوري الكبير أيمن زيدان جمهوره بعد الانفجار الذي وقع في منطقة المزة وسط دمشق ظهر اليوم، وخلف أضرارا مادية بمنزله والمقهى الخاص بهه بالقرب من مكان الحادث.

وكتب زيدان في منشور عبر "فيسبوك": "أصدقائي.. انفجار عبوات غاز في مطعم بيتزا ملاصق لبيتي الصغير والكافيه… أنا بخير وأضراري مادية.. الحمد لله دائما وحمى الله كل الناس".

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وأصيب 9 مواطنين بانفجار أسطوانة غاز في أحد المطاعم بمنطقة المزة وسط العاصمة دمشق، خلّف دمارا كبيرا في مكان الحادث.

المصدر: RT