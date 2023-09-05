ما قصة دعوة أمير عبد اللهيان نظيره اللبناني لزيارة إيران؟

بعد الجدل الذي أثير حول دعوة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب لزيارة طهران، كشفت وكالة "تسنيم" تفاصيل الحوار الذي دار بينهما.

وقال مصدر للوكالة الإيرانية إنه في اللقاء بين الوزيرين، وبحسب العرف القائم، وجه عبد اللهيان دعوة لبو حبيب لزيارة إيران، وقد رد الأخير قائلا إن الزيارة يجب أن تحظى بموافقة مجلس الوزراء وأن يعلن عنها رئيس الوزراء.

وقال بو حبيب: "تعلمون أن حكومة لبنان هي حكومة تصريف أعمال ونادرا ما يعقد مجلس الوزراء"، مبينا أنه قدم طلب الزيارة إلى رئيس الوزراء وينتظر رده.

وتابع المصدر، رد أمير عبد اللهيان عليه مازحا إنه مستعد لإرسال السفير الإيراني في لبنان إلى رئيس الوزراء للحصول على موافقته.

وبحسب هذا المصدر، فقد تم نقل هذا الحوار بشكل غير كامل إلى الصحافة دون النظر إلى جو اللقاء بين الوزيرين، مما خلق جدلا.

المصدر: "تسنيم"