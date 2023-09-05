فيديو لشرطي إسرائيلي يعتدي بوحشية على فلسطينية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد عناصر الشرطة الإسرائيلية وهو يعتدي بشكل وحشي على فلسطينية عند أحد بوابات المسجد الأقصى.

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ويظهر الفيديو لحظة اعتداء شرطي على سيدة فلسطينية تدعى فاطمة عمارنة (44 عاما) من بلدة يعبد في جنين، بعد صلاة عشاء أمس الاثنين، عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل اعتقالها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه عمارنة من قرية يعبد في جنوبي جنين، تم اعتقالها بزعم محاولة تنفيذ عمية طعن.

وفي وقت سابق، اقتحم الجيش القرية وسط مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، شهدت إلقاء زجاجات حارقة قابلها إطلاق الجنود للأعيرة النارية والقنابل الصوتية.

وأسفرت عبوة ناسفة يدوية الصنع عن تعطيل آلية عسكرية أثناء عملية انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT