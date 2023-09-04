أول تعليق سعودي على واقعة داعية مصري روّج لتطبيق عن العمرة بالإنابة وأثار جدلا كبيرا (فيديو)

علق عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية في السعودية حسين حجازي، على ترويج الداعية المصري أمير منير لتطبيق عمرة البدل بـ4000 جنيه، في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، أوضح حسين حجازي قائلا: "نسأل الله أن يبعد عنا مثل هذه مواقع التواصل الاحتماعي والدعوات العارية من الصحة والتي ترغب في جمع أموال الناس بالباطل".

وتابع حجازي: "تطبيق عمرة البدل أثار حالة من الجدل في مصر ويتحدث عن أن سعر عمرة البدل بـ4000 جنيه وهذا الأمر غير صحيح"، مضيفا أن "تطبيق عمرة البدل غير مقبول بالسعودية، وهو استغلال لضيوف الرحمن، ومثل تلك النوعية من التطبيقات استغلال للمعتمرين".

وأشارت إلى أن تطبيق عمرة البدل يعتبر "تجارة في الدين"، لافتا إلى أن "السعودية سهلت قدوم ضيوف الرحمن بتقديم مختلف البرامج لتسهيل أداء مناسك العمرة".

ونصح حسين حجازي المعتمرين وضيوف الرحمن بالتوجه إلى القنوات الرسمية والمرخصة من قبل الدول، سواء في مصر أو السعودية، مؤكدا أن هناك شركات مرخصة وأشخاص قائمين عليها وبحاسبوم في حال أي خلل.

وبين أنه في السعودية لا وجود لمثل هذه التطبيقات لأنه مخالف للقوانين.

هذا وأثار الداعية المصري، أمير منير، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاحتماعي، لترويجه أحد التطبيقات الجديدة، المتخصصة بـ"العمرة البديلة"، حيث يقوم شخص بالعمرة بدلا عن المرضى والمتوفيين، إذ اعتبره البعض بأنه تطبيق مفيد، فيما لاقى اندهاشا كبيرا من قبل الآخرين، عن كيفية أداء مناسك العمرة لأحد الأقارب عن طريق شخص أخر بمقابل مادي، دون معرفة هوية الشخص الذي سوف يقوم بأداء العمرة البديلة، فيما اتهمه البعض بـ"التحارة باسم الدين".

المصدر: "المصري اليوم" + RT