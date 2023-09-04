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السعودية.. السلطات تقبض على شخصين لترويجهما المخدرات وتضبط أسلحة نارية وذخيرة حية

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السعودية.. السلطات تقبض على شخصين لترويجهما المخدرات وتضبط أسلحة نارية وذخيرة حية
Sputnik
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تمكنت السلطات السعودية من القبض على شخصين في كل من مكة وحائل، لترويجهما مخدرات، حيث ضبطت مع أحدهما أيضا سلاحين ناريين وذخيرة حية.

وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وضُبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما استطاعت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن لترويجه في مركبة يستقلها على طريق الليث - عسير، 116 كيلوغراما من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

هذا وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني "995@gdnc.gov.sa"، مركدة أن جميع التبليغات ستعالج بسرية تامة.

المصدر: "واس"

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