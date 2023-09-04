أول تعليق سوري على منع مطربة "تيجي نتجوز بالسر" في مصر وعلاقتها بسوريا

أكد أمين سر نقابة الفنانين في سوريا سيمون خوري ، متابعة النقابة تداعيات أزمة المطربة اللبنانية سارة زكريا، بعد قرار منعها من الغناء داخل مصر.

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وقال خوري: "تابعنا الوقائع المؤسفة من المطربة، والتي وصلت إلى حد توجيه ألفاظ نابية تحمل إهانة لحضور الحفل من الجمهور المصري".

وأوضح: "سبق أن تم منع المطربة اللبنانية من الغناء في سوريا أصلا، بسبب ما تحمله أغانيها من تجاوز وإيحاءات، قبل حضورها إلى مقر النقابة، وتقدمها باعتذار وتوقيعها على إقرار بعدم تكرار ذلك".

وعن رأيه في قرارات النقابة المصرية، أضاف: "أولا أوضح أن البعض وقع في خطأ، باعتبارها فنانة سورية، وهذا غير صحيح فهي لبنانية الجنسية، وبالنسبة لقرار النقابة المصرية، أراه صحيحا تماما، حتى يكون عبرة للآخرين".

نقابة المهن الموسيقية، أصدرت أمس الأحد، عدة قرارات، عقب انتهاء التحقيق مع الفنانة اللبنانية سارة زكريا، وذلك بعد تجاوزاتها في إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي.

وأعلنت النقابة منع تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية، وتغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى التحقيق مع مدير المطعم (مقر الحفل) بالساحل الشمالي، لسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور، وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل.

المصدر: مصراوي