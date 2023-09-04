فاروق الباز يوجه رسالة لمصر ويكشف عن سوء إدارة برنامج الفضاء المصري

قال عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، إن رحلة رائد الفضاء الإماراتي النيادي أضافت إلهاما وفخرا للعرب جميعا من المحيط إلى الخليج.

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ودعا الباز مصر والدول العربية إلى الاستفادة من تجربة النيادي والاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا المجال، قائلا: كانت مصر بين اولى الدول العربية التي لها برنامج فضائي لكنها بدلا من تطوير برنامجها توقفت بسبب سوء الإدارة، على حد تعبيره.

وحول تأثير "ضعف الإمكانيات" في مصر على برنامج الفضاء المصري، شدد الباز، على أن المشكلة ليست مشكلة إمكانيات، إنما هي مشكلة "سوء إدارة".

وأشار إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق إنجاز عربي مهم على مستوى استكشاف الفضاء، مؤكدا أن البيانات والمعلومات الفضائية التي جمعتها الإمارات تعد كنزا ثميناً للبحث العلمي الدولي ولعلوم الفضاء.

وأضاف الباز أن فترة إقامة النيادي في المحطة الفضائية كانت ذات أهمية عالية لأسباب متعددة. أولا، الفرصة التي وفرها ذلك لجمع البيانات العلمية في مجالات مثل تأثير الجاذبية على الجسم البشري، ما يُسهم في التحضير لرحلات فضائية أطول. ثانيًا، الفرصة التي أتيحت لتجربة تقنيات حياتية مستدامة في الفضاء. وأخيرًا، كان هذا نجاحا يُظهر قوة التعاون الدولي في الفضاء.

وبالنسبة لخطط الإمارات لاستكشاف المريخ، نبه الباز، إلى أن مهمة النيادي تعتبر مقدمة لمشروعات أكثر تفصيلية وطموحا. قائلا: "هذه الرحلة تُعدنا لمهام معقدة تستهدف استكشاف المريخ وما وراءه، وتوفر لنا فهما عميقا للتحديات التي قد تواجهنا في الفضاء".

وتطرق عالم الفضاء المصري، لموضوع الزراعة في الفضاء، مشيرا إلى التقدم الذي يحققه العلم في هذا المجال.

المصدر: المصري اليوم