الداخلية الكويتية تحذرمن اتخاذ إجراءات قانونية ضد فئة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

حذرت الداخلية الكويتية من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الحسابات التي ترتكب إساءة لفظية، وتخدش الحياء العام، وتتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن، في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس"، قالت الداخلية الكويتية: "لُوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص، بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام، بالإضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام، وجهاز الأمن بشكل خاص، والذين كفل لهم القانون الحماية في أثناء تأديتهم أعمالهم".

وتابع البيان: "تؤكد وزارة الداخلية بأنها تقوم برصد جميع تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة".

وأكملت الوزارة في بيانها: "علما بأنه قد تم رصد عدد من الحسابات والأشخاص مستخدمي الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وبيان مخالفتهم للقانون، وجارية إحالتهم إلى الجهات المختصة".

وختمت الداخلية الكويتية بيانها: "وإذ تنوه الوزارة لجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة الالتزام وعدم مخالفة القانون، ومن يتجاوز ذلك، فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الحسابات التي تقوم بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام والتعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن



لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام بالإضافة الى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام وجهاز الأمن بشكل خاص والذي كفل… pic.twitter.com/YzbweJVTTI — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) September 3, 2023

المصدر: RT