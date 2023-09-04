آليات إسرائيلية تجري أعمال تجريف على الحدود مع لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن 4 جرافات إسرائيلية تحميها 3 دبابات بدأت أعمال تجريف بالقرب من الحدود، تمهيدا لبناء جدار إسمنتي فاصل بين الجانبين.

ونشر مراسل قناة "المنار" علي شعيب، عبر حسابه على منصة X (تويتر سابقا) صورة للجرافات الإسرائيلية، وكتب: "جرافات إسرائيلية تحميها 3 دبابات ميركافا بدأت عملية تجريف داخل الأراضي "المحتلة" بالقرب من الحدود مع لبنان من دون خرقها شمال حرج الراهب - عيتا الشعب تمهيدا لبناء الجدار الإسمنتي".



وأضاف: "لوحظ ابتعاد قوات المشاة عن المنطقة التي أصيب فيها جندي اسرائيلي بانفجار لغم قبل 3 أشهر".

مراسل المنار :

4 جرافات إسرائيلية معادية تحميها 3 دبابات ميركافا بدأت عملية تجريف داخل الأراضي المحتلة بالقرب من الحدود مع لبنان من دون خرقها شمال حرج "الراهب" - #عيتا_الشعب تمهيدا لبناء الجدار الإسمنتي

لوحظ ابتعاد قوات المشاة عن المنطقة التي اصيب فيها جندي صهيوني بإنفجار لغم قبل… pic.twitter.com/aGvCXNJ3Oo — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) September 4, 2023

المصدر: RT