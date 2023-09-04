محمد بن زايد يحتفي بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض (فيديو+ صور)

احتفى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي، سالما إلى كوكب الأرض.

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وقال بن زايد في منشور له على منصة "X": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالما إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء".

مضيفا: "صنعت مع فرق العمل الوطنية إنجازا إماراتيا تاريخيا وساهمتم في خدمة العلم والبشرية".

وختم: "بكم جميعا طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله".

وهبطت مركبة "دراغون" التي تقل طاقم مهمة "كرو-6"، وهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إضافة لرائد الفضاء الروسي أندريه فيدياف والرائدين الأمريكيين ستيفن بوين ووارن وودي هوبورغ، اليوم الاثنين قبالة سواحل فلوريدا.

ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 4, 2023

وتعد مهمة "كرو 6" أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

Welcome back Sultan!



Our joy is indescribable…



In these historic 6 months, we have achieved all the strategic goals of this mission.



The longest Arab space mission in history has provided scientific data from over 200 experiments, including research from Emirati… pic.twitter.com/I1U1KmpFKU — Salem AlMarri سالم حميد المري (@Salem_HAlMarri) September 4, 2023

وبحسب موقع محطة الفضاء الدولية، فإن أصعب مراحل رحلة العودة كانت عند اختراق المركبة للغلاف الجوي للكرة الأرضية بسرعة تبلغ 28 ألف كيلو متر في الساعة، وفيها تصل إلى درجة حرارة جسم المركبة إلى حدها الأقصى بنحو 1900 درجة مئوية، وتكمن خطورة تلك المرحلة في انقطاع الاتصال بشكل كامل بين مركز الاتصال الأرضي والمركبة لمدة تقدر بست دقائق.

لعل هذا آخر فيديو لي قبل العودة وانتهاء مهمتنا على متن محطة الفضاء الدولية..

مهمة شاركت فيها معاكم أحلى اللحظات وأهم المحطات التي لا تنسى..

شكرًا لكم جميعًا على تفاعلكم الجميل وشغفكم الأجمل بالعلم.. pic.twitter.com/uIwpknxs8B — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 3, 2023

المصدر: RT