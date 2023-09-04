مسؤول: مشروعات في مصر ستغير وجه السياحة على مستوى العالم

أوضح كبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة في مصر، مجدى شاكر، أن الدولة تنفذ عدة مشروعات ستغير وجه السياحة على مستوى العالم أجمع.

وخلال مقابلة ببرنامج "التاسعة"، أشار مجدى شاكر إلى أنه من بين هذه المشروعات، مسار العائلة المقدسة الذي شارف على الانتهاء، ومنطقة سانت كاترين التي تمثل حالة خاصة تجمع كل أنواع السياحة سواء روحية أو بيئية أو استكشافية وغيرها.

ولفت شاكر إلى أحد المشروعات المهمة وهو مزار "آل البيت"، مشيدا بطريقة تفكير الدولة في هذا الصدد، لا سيما بعد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات افتتاح مسجد السيدة نفيسة مع سلطان البهرة.

ونوه كبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة بأن الحضور الرئاسي كان رسالة مهمة بأن الدولة لا ترمّم آثارها على أسس عقائدية أو دينية، لكنها تولي اهتماما بصناعة السياحة على نحو صحيح.

ويخصوص مشروع تطوير القاهرة التاريخية، فقد وصف مجدي شاكر بأنه مذهل، لا سيما أن العاصمة كانت قد وصلت إلى مرحلة مترهلة، مؤكدا أن قرارات وإجراءات الدولة في هذا الإطار جاءت في توقيتها الصحيح.

المصدر: "الشروق"